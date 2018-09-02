“ريال مدريد” يتألق في “الليغا ” و”كريستيانو” يبحث عن نفسه في “الكالتشيو” !

يواصل “ريال مدريد” تألقه في الدوري الإسباني بعد فوزه الثالث على التوالي في الليغا الإسبانية في مباراة شهدت تسجيل “بن زيمة” لثنائية جديدة.

“كريم بن زيمة” سجل لحد الآن 4 أهداف في 3 مباريات في الليغا وهو الذي سجل 5 أهداف طوال الموسم الماضي في الليغا.

وهذا ما يؤكد ان الفرنسي عازم على تقديم موسم كبير، في ظل رحيل البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

في نفس السياق، يواصل الويلزي “غاريث بال” تألقه وهو الذي سجل 3 أهداف في 3 مباريات في الليغا وهو أفضل بداية موسم لثنائي هجوم الملكي.

يذكر أن “ريال مدريد” فاز سهرة أمس على “ليغانيس” بنتيجة 4-1 من توقيع “بن زيمة” في مناسبتين، “راموس” و”بايل”.

من جهة أخرى، يواصل البرتغالي “كريستيانو رونالدو” صيامه عن التهديف رفقة “جوفنتوس” لثالث مباراة يلعبها في “الكالتشيو”.

ولحد الآن لم يعرف “الدون” طريق شباك الخصوم في إيطاليا وهو الذي انضم للسيدة العجوز لكي يكتب تاريخا جديدا مثلما صرح به في وقت سابق.

وكان أن “جوفنتوس” حقق فوزا صعبا على مضيفه “بارما” بنتيجة هدفين لهدف واحد من توقيع “ماندزوكيش” و”ماتويدي”.

وكان “كريستيانو” قد غاب عن حفل التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي ذهبت للنجم الكرواتي “لوكا مودريتش” زميله السابق كنوع من الغضب.