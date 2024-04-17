إعــــلانات
الرياضة

ريال مدريد يتأهل إلى النصف النهائي ويصطدم بـ “البافاري”

بقلم عزيز طالبي
ريال مدريد يتأهل إلى النصف النهائي ويصطدم بـ “البافاري”
ريال مدريد
  • 272
  • 0

تأهل فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي في قمة الدور ربع النهائي التي جرت بملعب “سانتياغو برنابيو”.
وتعادل الفريقان في المباراة المثيرة بهدفين مقابل هدفين، قبل أن يحسمها “الميرنغي” عن طريق ضربات الترجيح.
وبتأهل القائد ناتشو و رفقائه، إلى الدور القادم، فإنه سيصطدم ببايرن ميونيخ الذي تأهل هو الأخر على حساب أرسنال.

وأقصى الميرنغي حامل لقب الطبعة الماضية من المنافسة الأوروبية السيتيزنس، الذي ابان عن إمكانيات كبيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/XIbqf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر