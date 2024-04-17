ريال مدريد يتأهل إلى النصف النهائي ويصطدم بـ “البافاري”

تأهل فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي في قمة الدور ربع النهائي التي جرت بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وتعادل الفريقان في المباراة المثيرة بهدفين مقابل هدفين، قبل أن يحسمها “الميرنغي” عن طريق ضربات الترجيح.

وبتأهل القائد ناتشو و رفقائه، إلى الدور القادم، فإنه سيصطدم ببايرن ميونيخ الذي تأهل هو الأخر على حساب أرسنال.

وأقصى الميرنغي حامل لقب الطبعة الماضية من المنافسة الأوروبية السيتيزنس، الذي ابان عن إمكانيات كبيرة.