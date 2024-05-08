ريال مدريد يتأهل إلى النهائي على حساب “البافاري” في سيناريو مجنون

حسم فريق ريال مدريد التأهل إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بثنائية مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وسجل ثنائية ريال مدريد خوسيلو في الدقيقتين 88 و90، في حين سجل الهدف الوحيد للبايرن الفونسو ديفيز.

وعرفت المباراة تأهل “الميرنغي” إلى النهائي في سيناريو “هيتشكوكي” ومجنون، بعد أن قلب الطاولة على الخصم الألماني في الدقائق الأخيرة، بعدما كان منهزما في أشواط المباراة.

وسيواجه “الميرنغي” فريق بوروسيا دورتموند المتأهل إلى النهائي بملعب “ويمبلي” التاريخي.