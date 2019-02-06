“ريال مدريد” يتحدى “برشلونة” في “كلاسيكو” الكأس !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الأربعاء إلى ملعب “الكامب نو”، أين يستضيف “برشلونة” نادي “ريال مدريد” في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ريال مدريد الذي عاد إلى مستواه المعهود في الفترة الأخيرة يريد تأكيد صحوته على حساب “البلوغرانا” في كلاسيكو العالم.

وتريد جماهير “الملكي” أن يثأر فريقها من النادي “الكتالوني” بعد الخسارة المُهينة في ذهاب مباراة “الليغا”.

كما سيكون البرازيلي “فينيسوس جونيور” أمام موعد هام بالنسبة له وهو الذي يعتبر قائد “ثورة” ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

في نفس السياق، أبدى “ليو ميسي” جاهزيته للمشاركة في مباراة اليوم من أجل قيادة فريقه لتحقيق الفوز ووضع قدم في نهائي “الكوبا”.

كما أكد “فالفيردي” مدرب “برشلونة”، أن المباراة لن تكون سهلة ومن الصعب توقع الفائز في مباراة “الكلاسكيو”.