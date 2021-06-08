ريال مدريد يترقب الوضع.. مبابي يدخل في صراع مع “باريس سان جيرمان”

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي “كليان مبابي” قد دخل في صراع مع إدارة “باريس سان جيرمان” من أجل السماح له بمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي والانضمام لنادي الحلم “ريال مدريد” مؤكدا أنه لن يجدد عقده مع النادي الباريسي.

وأبلغ “مبابي” إدارة “ريال مدريد” أنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي الذي ينتهي الموسم المقبل، حيث سيكون نادي “باريس سان جيرمان” مجبرا على بيع عقده في الميركاتو الحالي أو تركه يذهب بالمجان الموسم المقبل وهذا ما لا يريده “ناصر الخليفي” رئيس مجلس إدارة “البياسجي”.

يذكر أن “مبابي” لا يفارق زميله في المنتخب وقائد “ريال مدريد”، “كريم بن زيمة” في معسكر الديكة، حيث أنهما بجانب بعضهما البعض في كل مكان وزمان، سواء في التدريبات أو في قاعة تقوية العضلات وحتى في جلسات الفيديو التي ينظمها “ديشان”.