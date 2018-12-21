“ريال مدريد” يتصل بـ “مورينيو” !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن إدارة “ريال مدريد” بقيادة “فلورنتينو بيريز” قد اتصلت بالمدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” من أجل الإشراف على الفريق الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “الموندو” أن “بيريز” قرر القيام بثورة في الصائفة المقبلة بالتعاقد مع أسماء كبيرة بالإضافة إلى مدرب كبير.

بالرغم من أنه وقع عقدا مع المدرب “سولاري” لمدة سنتين ونصف، لكن النتائج وحدها من ستحكم في النهاية.

فالخروج من دون ألقاب هذا الموسم سيمهد عودة “السبيشال وان” إلى أسوار “البيرنابيو” مجددا وهو الذي كان قد أشرف على النادي الإسباني في ثلاث مواسم.