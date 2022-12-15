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الرياضة

ريال مدريد يتعاقد رسميا مع موهبة البرازيل

بقلم حواز عبد النور
ريال مدريد يتعاقد رسميا مع موهبة البرازيل
صورة مركبة
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أعلن اليوم الخميس فريق ريال مدريد الاسباني عن اتفاقه مع نظيره بالميراس البرازيلي على ضم موهبة البرازيل.

حيث اتفقت إدارة بطل أوروبا مع النادي البرازيلي على ضم نجمه اليافع إندريك إلى صفوف الملكي بداية من صيف سنة 2024.

وذلك بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحظر سفر اللاعبين القصر للعب في الخارج بحكم أن المهاجم البرازيلي يبلغ 16 عاما فقط.

ولم يكشف ريال مدريد وبالميراس عن مدة العقد لكنهما أكدا أنّ اللاعب سيزور مقر النادي في إسبانيا الأسبوع المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/Rp9y5
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