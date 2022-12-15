ريال مدريد يتعاقد رسميا مع موهبة البرازيل

أعلن اليوم الخميس فريق ريال مدريد الاسباني عن اتفاقه مع نظيره بالميراس البرازيلي على ضم موهبة البرازيل.

حيث اتفقت إدارة بطل أوروبا مع النادي البرازيلي على ضم نجمه اليافع إندريك إلى صفوف الملكي بداية من صيف سنة 2024.

وذلك بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحظر سفر اللاعبين القصر للعب في الخارج بحكم أن المهاجم البرازيلي يبلغ 16 عاما فقط.