ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة، قبل ساعات معدودة عن انطلاق الموسم الكروي الجديد، والليغ1 الإسبانية.

وكشفت إدارة الملكي، اليوم الخميس، في بيان عبر موقعها الرسمي، عن تعرض حارسها تيبو كورتوا لاصابة خطيرة خلال تدريبات الفريق.

وأضح مسؤولي الفريق، بأن اصابة كورتوا، جاءت على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليسرى.

وسيخضع تيبو كورتوا، لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيجبره عن الغياب على الميادين لفترة طويلة.