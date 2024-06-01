ريال مدريد يتوج باللقب الـ 15 في تاريخه في رابطة الأبطال

حسم فريق ريال مدريد بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند في النهائي الذي جرى بملعب “ويمبلي” الشهير.

و سجل ثنائية ريال مدريد المتألقين كارفاخال وفينيسويس جينيور، في لقاء استحوذ عليه النادي الإسباني بطريقة ذكية و جيدة.

كما عرف النهائي وداع ثنائي من أبرز اللاعبين في عالم المستديرة المحلية، حيث يتعلق بكروس لاعب الريال، و رويس من جانب بوروسيا دورتموند.

كما توج “الميرنغي” باللقب الـ 15 له في تاريخه و اللقب الـ 20 للألمان، في حين انهزم بوروسيا في ثاني نهائي له بذات الملعب.