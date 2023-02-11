ريال مدريد يتوج بـ “الموندياليتو” على حساب الأهلي السعودي  

توّج فريق ريال مدريد بـ “الموندياليتو” اليوم السبت بعد الفوز على الهلال السعودي بخماسية مقابل ثلاثة في النهائي بملعب “مولاي عبد الله ” بالرباط.

و سيطر المهاجم كريم بن زيمة و رفقائه بالطول والعرض رغم محاولات النادي السعودي عن طريق المهاجم ماريغا و البقية.

وحقّق “الميرنغي” اللقب الجديد له في كأس العالم للأندية بالرباط كأكثر فريق توّج باللقب.

يذكر. أن ريال مدريد تأهل إلى النهائي على حساب الأهلي المصري في مباراة النصف النهائي التي جرت سابقا.

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