ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية بعد فوزه في النهائي أمام باتشوكا المكسيكي

حقق نادي ريال مدريد الإسباني إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلّه الذهبي بعد تتويجه بكأس القارات للأندية 2024. عقب فوزه، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية أمام نادي باتشوكا المكسيكي بنتيجة (3-0).

وأقيمت المباراة النهائية في أجواء استثنائية بملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. وبحضور جماهيري مميز وغفير.

وأظهر النادي الملكي تفوقه على منافسه المكسيكي في جميع جوانب المباراة.

وافتتح المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، النتيجة لبطل أوروبا، في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول. وبعدها أضاف رودريغو الهدف الثاني لصالح ‘الميرينغي” في الدقيقة الـ57 من الشوط الثاني.

ليختتم المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، فينيسيوس جونيور، مهرجان الأهداف. بتسجيله الهدف الثالث لصالح الريال، في الدقيقة الـ84 من علامة الجزاء.

ويعدّ هذا التتويج هو الخامس لريال مدريد هذه السنة. بعد حصده ألقاب كأس السوبر الإسباني. والدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، وكأس السوبر الأوروبي. كما بلغ ريال مدريد بهذا التتويج اللقب رقم 103 في تاريخه.