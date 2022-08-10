ريال مدريد يحرز كأس السوبر الأوروبي

تمكّن ريال مدريد من حصد لقب السوبر أوروبي بعد الفوز على فريق اينتراخت فرانكفورت بثنائية مقابل صفر بملعب “هيلسنكي”.

وافتتح دافيد الابا باب التسجيل في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. كما سجّل كريم بن زيمة الهدف الثاني لـ “الميرنغي” في الدقيقة 65 من الشوط الثاني

كما أحرز ريال مدريد اللقب الخامس له، وعادل رقمي برشلونة و ميلان الايطالي كأثر متوجين بذات النسخة.

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