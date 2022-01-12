ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

حسم سهرة اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد الكلاسيو الكبير أمام برشلونة ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني.

المواجهة التي جرت بملعب العاصمة السعودية الرياض لحساب الدور نصف النهائي انتهت بفوز الملكي بثلاثية لهدفين.

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل هدفين في كل شبكة قبل أن يحسم الريال الأمور في الوقتين الإضافيين.

ثلاثية ريال مدريد سجلها فينيسيوس وبن زيمة وكذا فالفيردي في الدقائق ال25 وال72 وال98 بينما وقع ثنائية البارصا لوك دي يونغ وفاتي في الدقيقتين ال41 وال83.

وسينتظر ريال مدريد الفائز من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو لمُواجهته في النهائي يوم الأحد.