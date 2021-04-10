ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بفوز ثمين أمام برشلونة

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثان عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وعند الدقيقة الـ60 قلص برشلونة النتيجة عن طريق مدافعه أوسكار مينغيزا.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة وصعد إلى الصدارة متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو الذي يحل ضيفا ثقيلا على ريال بيتيس غدا الأحد بالجولة ذاتها.

في المقابل توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق “الليغا”