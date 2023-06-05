إعــــلانات
الرياضة

ريال مدريد يحضر لصفقة ضخمة للتعاقد مع خليفة بن زيمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
ريال مدريد يحضر لصفقة ضخمة للتعاقد مع خليفة بن زيمة
  • 282
  • 0

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الإثنين، عن تخصيص ريال مدريد، مبلغ ضخم للتعاقد مع مهاجم صريح خلفا للاعب كريم بن زيمة.

والذي أعلن النادي الملكي، أمس الأحد، مغادرته صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وحسب ماكشفه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، نقلا عن تقارير صحفية بريطانية، فإن الريال يحضر عقد بمبلغ قدره 115، للتعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي ونادي توتنهام هاري كين.

وحسب ذات المصادر، فإن الريال مصر على التعاقد مع هاري كين، نظرا لإمكانيات اللاعب العالية وحسه التهديفي العالي في البريميرليغ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/p8996
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر