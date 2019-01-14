“ريال مدريد” يستعيد عافيته و”ميسي” يواصل كتابة التاريخ في الليغا !

تمكن “ريال مدريد” من تحقيق فوز مثير سهرة أمس الأحد ضد “ريال بيتيس” بنتيجة هدفين لهدف واحد وسط تألق “فينيسوس”.

وسجل “سيبايوس” هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريقة ركلة حرة مباشرة.

في نفس السياق ستكون إدارة “الملكي” أمام حتمية التعاقد مع لاعب مهاجم في ظل إصابة كل لاعبي خط الهجوم.

بن زيمة(أصيب بكسر في أصابع اليد في المباراة) ، بايل، أسينسيو، ماريانو كلهم مصابون و فاسكيز معاقب بالتالي على الرئيس “بيريز” التحرك من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه.

من جهة أخرى، يواصل برشلونة السيطرة على الدوري الإسباني بعد الفوز المحقق ضد “إيبار” في مباراة خاصة للنجم الأرجنتيني “ليو ميسي”.

حيث سجل “ميسي” الهدف رقم 400 في الليغا الإسبانية مؤكدا أنه الرقم واحد في “إسبانيا”.