“ريال مدريد” يستهدف “هازارد” و”إريكسن” !

الرياضة
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“ريال مدريد” يستهدف “هازارد” و”إريكسن” !
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن “ريال مدريد” يستهدف التعاقد مع “إيدين هازارد” نجم “تشيلسي” و “كريستيان إيركسن” نجم “توتنهام”.

وأكدت ذات المصادر، أن “فلورنتينو بيريز” يستخدم نفس الإستراتيجية مع اللاعبين اللذان رفضا التجديد مع أنديتهما وفضلا التريث حتى الصائفة.

وبالتالي يمكن لإدارة الريال التعاقد مع اللاعبين بقيمة مالية غير مبالغ فيها وفي المعقول بالرغم من القوة الاقتصادية التي يتمتع بها النادي الملكي.

وينتهي عقد كل من “هازارد” و “إيركسن” مع “تشيلسي” و”توتنهام” في جوان 2020، لذلك يمكن جدا أن يغادرا أنديتهما في الصائفة المقبلة حتى لا يرحلا بالمجان في صائفة 2020.


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