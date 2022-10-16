ريال مدريد يسحق برشلونة بثلاثية

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، مباراة الكلاسيكو التي جمعته اليوم الأحد، بالغريم برشلونة، لصالحه، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وكان الريال السباق لافتتاح باب التسجيل، في هذه القمة الكروية، عن طريق كريم بن زيمة، في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول.

كما تمكن فالفيردي، من تعميق الفارق لصالح الملكي، في الدقيقة الـ35، لينتهي الشوط الاول لصالح الريال بهدفين نظيفين.

وتمكن البارصا، من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ83، عن طريق توريس، قبل أن يعمق رودريجو الفارق للريال، بضربة جزاء، منهيا المباراة لصالح فريقه بـ3-1.