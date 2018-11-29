“ريال مدريد” يسعى لدخول الميركاتو الشتوي بقوة !

كشفت الصحف البريطانية، أن “ريال مدريد” يفكر جديا في ضم البلجيكي “إيدن هازارد” نجم “تشيلسي” في الميركاتو الشتوي بالرغم من صعوبة الأمر.

وأكدت ذات المصادر أن البلجيكي يريد تحقيق حلمه واللعب في “ريال مدريد”، وذلك في جل تصريحاته آخرها لما حل ضيفا على قناة “كنال+”.

وبالنظر لسعره المرتفع تفكر إدارة الملكي في إدراج “إيسكو” في الصفقة من أجل تخفيض سعره الذي وصل إلى أكثر من 150 مليون أورو.

كما أن الفريق بات محتاجا للإضافة الهجومية في الفريق الذي يعاني منذ رحيل “كريستيانو رونالدو” إلى “اليوفي” في الصائفة الماضية.

يذكر أن إدارة “البلوز”، تريد تجديد عقد “هازارد” الذي ينتهي في جوان 2020 وتريد إغرائه براتب سنوي كبير.