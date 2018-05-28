ريال مدريد يسيطر على التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

كشف الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيلة المثالية لمنافسة “التشامبينز ليغ”، والتي توج بها ريال مدريد، حيث سيطر لاعبو الميرنغي على التشكيلة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر “التويتر”: “الخبراء والتنقنيون للإتحاد الأوروبي اختاروا التشكيلة المثالية”.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: أليسون (روما)، نافاس (ريال مدريد)

خط الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس (ريال مدريد)، كيليني (جوفنتوس)، فان ديك (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونيخ)

الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس (ريال مدريد)، خاميس رودريغيز (بايرن ميونيخ)، دي بروين (مانشستر سيتي)

الهجوم: رونالدو (ريال مدريد)، ميسي (برشلونة)، صلاح، فيرمينيو (ليفربول)، دزيكو (روما).