“ريال مدريد” يسيطر على تشكيلة أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لأوروبا لسنة 2017، حيث سيطر لاعبو ريال مدريد على التشكيلة بتواجد 5 أسماء كاملة يتقدمهم “كريستيانو رونالدو”.

وضمت التشكيلة لاعبا واحدا من برشلونة وهو الأرجنتيني “ليو ميسي”، ولاعبين من السيدة العجوز.

كما شهدت القائمة غياب أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البرازيلي “نيمار جونيور”.

التشكيلة الكاملة:

في حراسة المرمى: بوفون (جوفنتوس)

في خط الدفاع: ألفيش (باريس سان جيرمان) ، كيليني (جوفنتوس) ، راموس (ريال مدريد) ، مارسيلو (ريال مدريد)

خط الوسط: كروس (ريال مدريد)، مودريتش (ريال مدريد) ، دي بروين (مانشستر سيتي)

خط الهجوم: هازارد (تشيلسي) ، ميسي (برشلونة) ، رونالدو (ريال مدريد).