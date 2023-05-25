ريال مدريد يضع هاري كين ضمن قائمة الإستقدامات

اقترح نجم توتنهام هاري كين على إدارة ريال مدريد لينظم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، حسبما كشف عنه الإعلام الإسباني اليوم الخميس.

وقالت جريدة “ديبورتيفو” الاسبانية نقلا عن إحدى البرامج الرياضية الاسبانية الشهيرة، أن أحد المناجرة عرض خدمات مهاجم منتخب انجلترا على الميرنغي.

وأضافت أن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز تدرس إمكانية التعاقد مع الهداف التاريخي لتوتنهام ليشكّل هجوم ناري رفقة كريمة بن زيمة.

كما أكدت أن إدارة توتنهام لم تمانع في منح الضوء الأخضر لنجمها الأول لمغادرة أسوار النادي مستقبلا.

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