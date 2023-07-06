إعــــلانات
الرياضة

ريال مدريد يعلن ضم الموهبة التركية أردا غولر

بقلم فيصل زيان بوزيان
ريال مدريد يعلن ضم الموهبة التركية أردا غولر
  • 141
  • 0

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الموهبة التركية الصاعدة، أردا غولر، من نادي فنربخشة، لمدة 6 سنوات قادمة.

وجاء في بيان النادي الملكي، عبر موقعه الرسمي:”اتفق نادي ريال مدريد وفنربخشة على انتقال اللاعب أردا جولر ، الذي سيبقى مرتبطًا بنادينا على مدى المواسم الستة المقبلة”.

كما أعلن الملكي في بيانه، أن سيتم تقديم لاعبه الجديد غولر، غدا الجمعة، منتصف النهار، في مدينة مدريد، وعرضه لوسائل الإعلام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Rvmzq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر