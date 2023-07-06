ريال مدريد يعلن ضم الموهبة التركية أردا غولر

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الموهبة التركية الصاعدة، أردا غولر، من نادي فنربخشة، لمدة 6 سنوات قادمة.

وجاء في بيان النادي الملكي، عبر موقعه الرسمي:”اتفق نادي ريال مدريد وفنربخشة على انتقال اللاعب أردا جولر ، الذي سيبقى مرتبطًا بنادينا على مدى المواسم الستة المقبلة”.

كما أعلن الملكي في بيانه، أن سيتم تقديم لاعبه الجديد غولر، غدا الجمعة، منتصف النهار، في مدينة مدريد، وعرضه لوسائل الإعلام.