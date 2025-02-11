ريال مدريد يعمّق جراح السيتي ودورتموند يضع قدماً في ثمن نهائي دوري الأبطال

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من كسر عقدة ملعب الاتحاد، وعاد بفوز ثمين أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتقدم مانشستر سيتي مرتين في النتيجة بهدفين للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 19، و80 من ركلة جزاء.

وأدرك رجال المدرب كارلو أنشيلوتي التعادل مرتين عن طريق كيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86. ومنح الإنجليزي جود بلينغهام هدف الفوز للريال في الدقيقة 90+2. ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على السيتي في ملعبه.

ويواجه المتأهل من هذه المواجهة منافسه باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي.

بن سبعيني يغيب عن الفوز الكبير لدورتموند

وفي مباراة أخرى ضِمن ملحق دوري أبطال أوروبا، وضع فريق بوروسيا دورتموند الألماني قدماً في الدور المقبل، بعد تحقيقه فوزا كبيراً خارج ملعبه أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بنتيجة ثلاثة أهداف كاملة دون رد.

وغاب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن تشكيلة فريقه بوروسيا دورتموند بسبب معاناته من إصابة عضلية.

يوفنتوس يحقق فوزاً مهماً أمام أيندهوفن

وحقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزا مهماً أمام منافسه بي أس في أيندهوفن، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

بياسجي من دون مفاجآت

من جانبه، عاد باريس يان جيرمان بفوز كبير من ملعب مواطنه نادي بريست بثلاثية نظيفة.