“ريال مدريد” يفكر في التعاقد مع بطل العالم !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أنّ رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” يريد التعاقد مع مدرب المنتخب الألماني “خواكيم لوف”.

وأكدت ذات المصادر، أنّ الوضعية التي يعيشها المنتخب “الألماني” قد تعجّل برحيل المدرب الذي كتب تاريخه مع “المانشافت”.

ويعتبر “لوف” الذي قاد منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم في البرازيل وقاد “المانشافت” لنصف نهائي كأس أمم أوروبا 2016، أبرز أهداف رئيس “الملكي” الذي بات مغضوبا عليه من طرف جماهير “الميرنغي”.

ولا يزال الرئيس “بيريز” يبحث عن مدرب بعد فشل المفاوضات مع الإيطالي “كونتي” الذي أراد التحكم الكامل في غرف الملابس، بالإضافة إلى عقد طويل الأمد وشروط أخرى.