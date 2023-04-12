ريال مدريد يفوز امام تشيلسي وميلان يطيح بنابولي بأقدام جزائرية

تمكّن فريق ميلان من حسم القمة أمام نابولي بهدف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الذي دخل في المباراة بشكل أساسي.

كما استبدل اسماعيل بن ناصر في الدقيقة 66 من عمر المباراة، التي قدّم ما عليه وكان ضمن الأفضل فوق المستطيل الأخضر. في المواجهة التي دخلت في إطار منافسة رابطة أبطال أوروبا.

إلى جانب ذلك، حسم فريق ريال مدريد المباراة أمام تشيلسي بهدفين مقابل صفر من إمضاء كل من بن زيمة وأسينسيو.

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