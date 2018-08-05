“ريال مدريد” يفوز بثلاثية كاملة على السيدة العجوز !

تمكن “ريال مدريد” من تحقيق الفوز على “جوفنتوس” بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد في ثاني مبارياته الودية وذلك من خلال كأس الأبطال الودية التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

“جوفنتوس” كان السباق لفتح باب التسجيل عندما سجل “كارفخال” مدافع “الملكي” هدف ضد مرماه بعد توزيعة من “كانسيلو” المستقدم الجديد للسيدة العجوز.

قبل أن يعدل الويلزي “غاريث بال” النتيجة للميرنغي، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن “أسيسنيو” من تسجيل ثنائية في ظرف أول “10 دقائق” بعد تألق أيضا المهاجم البرازيلي “فينيسوس جينيور”.

ليتمكن المدرب “جوليان لوبيتيغي” من تحقيق أول فوز له بعد خسارته ضد الشياطين الحمر.