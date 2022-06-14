ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد تشواميني للإعلام

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه الجديد، أوريلين تشواميني، قادما من موناكو الفرنسي في صفقة قُدرت بحوالي 100 مليون أورو.

وصرح اللاعب الفرنسي تشواميني على هامش تقديمه كلاعب جديد في صفوف الملكي:”أنا سعيد بالتوقيع لريال مدريد إنه أفضل نادٍ في العالم”.

وأضاف اللاعب:”سنعمل بجد لمواصلة الفوز بالألقاب ومواصلة صناعة تاريخ النادي، وعندما علمت باهتمام ريال مدريد، طلبت من وكيلي إتمام الصفقة”.

وأوضح تشواميني:” كانت هناك مفاوضات أخرى، لكن الخيار الأول كان ريال مدريد”.