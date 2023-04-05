ريال مدريد يقصف برشلونة برباعية ويعبر للنهائي

تمكن ريال مدريد من الإطاحة بالغريم برشلونة برباعية مقابل صفر في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

وسجّل أهداف المباراة كل من فينيسيوس و كريم بن زيمة المتألق بتسجيل هاتريك مجدّدا.

وبهذا الفوز الكبير، تأهل “الميرنغي” رسميا إلى النهائي كأس ملك اسبانيا أين سيواجه أوساسونا. وهو الامر الذي يفتح له أبواب التتويج بالطبعة الحالية بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يقدّه القائد بن زيمة ورفقائه.

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