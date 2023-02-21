ريال مدريد يقصف ليفربول بخماسية في رابطة الأبطال

تمكّن فريق ريال مدريد من الفوز على ليفربول بخماسية كاملة مقابل اثنين في دور 16 من منافسة رابطة الأبطال بـ “الأنفليد”.

وتداول على أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور بثنائية، ثم ميليتاو و بعده بن زيمة قبل آن يختم بن زيمة المهرجان التهديفي.

كما سجّل أهداف الشرف بالنسبة لفريق ليفربول كل من نونيز وصلاح.

إلى جانب ذلك، فاز نابولي على انتراخت فرانكفورت بثنائية مقابل صفر من إمضاء كل الثنائي اوسيمين ولورينزو. في اللقاء الذي جرى بملعب “دوتش بانك بارك”.

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