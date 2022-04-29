ريال مدريد يكرّم بن زيمة بعد إنجازه المبهر  

قامت إدارة ريال مدريد بتكريم المهاجم كريم بن زيمة الذي يدافع عن الفريق لسنوات ديدة بمناسبة وصوله للمباراة رقم 600 مع الفريق الإسباني.

كما نشرت إدارة ريال مدريد صورة للرئيس بيريز لدى اهدائه القميص التذكاري لهداف الفريق المتألق بشكل ملفت للإنتباه.

كما كتب على القميص رقم 600 مباراة. في إشارة إلى عدد مشاركات المهاجم المخضرم.

ومن المنتظر. ان يحطم بن زيمة أرقاما قياسية ليدخل تاريخ “الميرنغي” من أوسع أبوابه في ظل إمتلاكه القدرة على لعب عدد كبير من المباريات مستقبلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]