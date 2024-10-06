ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة كارفخال الخطيرة

كشف نادي ريال مدريد الاسباني، عن تفاصيل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمس السبت، مدافعه الأيمن داني كارفخال، في مواجهة فياريال في “الليغا” الاسبانية.

وأوضحت إدارة “الميرنغي” بأن كارفخال، أجرى فحوصات طبية معمقة، وتبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي. وتمزق في الوتر المأبضي في ساقه اليمنى.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الأحد، إلى أن مدافعها الأيمن، سيخضع لعملية جراحية له في الأيام المقبلة”.

ولم يكشف نادي العاصمة الاسبانية، عن مدة غياب كارفخال. إلا أن طبيعة إصابته المعقدة، تؤكدة بأن موسمه انتهى رسميا.

وكان كارفخال، قد تعرض في الأنفاس الأخيرة من مواجهة ريال مدريد وفياريال. لتدخل خشن من لاعب المنافس، ييريمي بينو لاعب فياريال، وأصيب في ركبته، ما جعله يصرخ بشدة من الألم، قبل أن يسقط على أرضية الميدان، ويغادر على “النقالة”.

ومن جهته، نشر كارفخال، عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام”. صورة وعلق عليها: “جرى تأكيد إصابتي الخطيرة بالرباط الصليبي، وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وأغيب عن الملعب لبضعة أشهر”.

وأضاف لاعب الريال: “أنا أتطلع بالفعل لبدء التعافي والعودة مثل الوحش، أشكركم جميعًا كثيرًا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدًا”.

Parte médico de Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 6, 2024



