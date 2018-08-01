ريال مدريد ينهزم في أولى مبارياته الودية !

تمكن نادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز ضد ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وكان نادي الشياطين الحمر السباق للتسجيل عن طريق “ألكسيس سانشيز” ، قبل أن يضاعف “أندير هيريرا” النتيجة لأشبال “مورينيو”.

من جهة أخرى، قلّص كريم بن زيمة النتيجة لريال مدريد، لينقاد المدرب “جوليان لوبيتيغي” لأول هزيمة في أول إختبار ودي له وللملكي هذا الموسم.

وسيكون أمام المدرب الإسباني للفريق الملكي تحدي كبير بتكوين فريق قوي من دون “كريستيانو رونالدو”.