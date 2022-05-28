ريال مدريد يهزم ليفربول ويُتوج بدوري أبطال أوروبا

تُوج سهرة اليوم السبت فريق ريال مدريد الاسباني بمنافسة كأس دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه.

وذلك بعد تحقيقه الفوز في النهائي الذي لُعب بستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس أمام ليفربول الانجليزي.

حيث لم يستطع ليفربول هز شباك الحارس البلجيكي للفريق الملكي، تيبو كورتوا، رغم الفرص العديدة.

بينما رُفض هدف النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، الذي سجله لريال مدريد في الشوط الأول بعد العودة لتقنية الفيديو.

قبل أن يوقع الفتى البرازيلي، فينيسيوس جينيور، الهدف الوحيد في الدقيقة 59 عقب تمريرة من، فيديريكو فالفيردي.