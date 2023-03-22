ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، المسلمين عبر العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت إدار النادي الملكي، عبر الصفحة ارسمية للفريق على “تويتر”، تغريدة خاصة بهذه المناسبة، والتي جاء فيها.

“يتقدم نادي ريال مدريد، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المباراك، كل عام وأنتم بخير “مدريدستاس” رمضان كريم”.

وأرفقت إدارة ريال مدريد، هذه التغريدة، بصورة لنجموم الفريق يتقدم، كريم بن زيمة، مع عباراة رمضان كريم.