“ريال مدريد” يُجهّز “300 مليون أورو” لضخ دماء جديدة !!

لا يزال نادي “ريال مدريد” يبحث عن ضالته في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد رحيل “زيدان” و “رونالدو” والخسارة القاسية ضد “الأتليتكو”.

فكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة الملكي قررت الدخول بقوة فيما تبقى من ايام الميركاتو من أجل تعزيز صفوف الفريق بنجوم عالمية.

فريال مدريد يجهز 300 مليون أورو من أجل ضم لاعبين في خط الهجوم ومدافع كأقل تقدير حسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

ويبقى الإسم الأبرز هو “نيمار” الذي سيكون من الصعب التعاقد معه، أما الأسماء الأخرى فيتلعق الأمر بـ “إيكاردي” مهاجم “الإنتر”، “ليفاندوفسكي” مهاجم البايرن، بالإضافة إلى “تيمو فيرنر” لاعب “لايبزيغ”.

كما يريد “لوبيتغي” التعاقد مع “تياغو ألكانتارا” من أجل تعزيز خط وسط “الريال” بعد رحيل “كوفاسيتش”، في حين لا يزال الناي الملكي يبحث عن مدافع في المحور.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في إسبانيا سينتهي يوم 31 أوت المقبل.