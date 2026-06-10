ريال مدريد يُطلق معسكرا تدريبيا للشباب الجزائري

أعلنت مؤسسة ريال مدريد، عن إطلاق برنامج “Summer Clinics” في الجزائر، سيقام على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان.

وحسب بيان صادر عن مؤسسة ريال مدريد، تحصلت “النهار أون لاين” عن نسخة منه، فإن برنامج “Summer Clinics”. هو معسكر تدريبي موجه للشباب الشغوف بكرة القدم والراغب في تطوير مهاراته وفق منهجية المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشاركين سيستفيدون من تدريبات تجمع بين تعلم أساسيات كرة القدم وتطوير القدرات الفردية والجماعية. في أجواء تقوم على قيم الاحترام والانضباط والعمل الجماعي وبذل الجهد.

كما سيؤطر المعسكر، مدرب إسباني موفد من مؤسسة ريال مدريد. بصفته الممثل الرسمي والوحيد للمؤسسة في الجزائر خلال هذا البرنامج، حيث سيسهر على تطبيق المناهج التدريبية والتربوية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وسيشهد برنامج ” Summer Clinics” حضورشخصيات بارزة من مؤسسة ريال مدريد، يتقدمها أسطورة الريال إيميليو بوتراغينيو، سفير المؤسسة.

وأوضح بيان مؤسسة ريال مدريد، أن شخصيات أخرى من النادي والمؤسسة. ستكون حاضرة بالجزائر على أن تم الإعلان عنها لاحقا.

وفي ختام المعسكر، سيتحصل جميع المشاركين على شهادة رسمية معتمدة من مؤسسة ريال مدريد تقديراً لمشاركتهم وجهودهم طوال فترة البرنامج.

يشار إلى أن مؤسسة ريال مدريد، ومنذ انطلاق نشاطها في الجزائر سنة 2025. تواصل تطوير برامجها الموجهة للشباب، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الرياضة تمثل وسيلة فعالة للتربية والإدماج وتنمية القدرات الشخصية.