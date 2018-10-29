ريال مدريد يُقيل لوبيتيغي ومارتينيز الأقرب لخلافته

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، إقالته للمدرب جولين لوبيتيغي، عقب إجتماع إدرة النادي الملكي مع مدربها.

وقال النادي في بيان رسمي له:”قبل مجلس الإدارة، في إجتماعه اليوم، إنهاء عقد ومسيرة المدرب جولين لوبيتيغي”.

وأضاف البيان:”هناك تناقض كبير، حيث تم ترشيح 8 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخرًا”.

واختتم:”وسيتم الاعتماد مؤقتًا على سانتياجو سولاري، الذي سيقود الفريق الأول بداية من غد الثلاثاء”.

يذكر أن الإعلام الإسباني والمقرب من النادي الملكي، أكّد على أن مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز الأقرب لخلافة لوبيتيغي.