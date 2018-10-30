“ريال مدريد” يُقيل “لوبيتيغي” وينتظر المدرب الجديد !!

أعلن نادي “ريال مدريد” الإسباني عن إقالة المدرب “جوليان لوبيتيغي” بسبب سوء النتائج خاصة بعد الخسارة التاريخية ضد برشلونة بخماسية كاملة.

وأكد النادي الملكي عبر بيان له، أن مشوار “لوبيتيغي” مع الفريق لا يتماشى مع طموحات النادي، متمنيين له التوفيق رفقة طاقمه في باقي مشوارهم الرياضي.

كما أعلن “ريال مدريد” عن تولي لاعبه السابق ومدرب “الكاستيا” “سانتياغو سولاري” تدريب الفريق مؤقتا إلى غاية تعيين المدرب الجديد.

ومن بين المرشحين لتولي العارضة الفنية للملكي “أنطونيو كونتي”، “لوران بلان”، “مارتيناز”، “جارديم” و “مورينيو”.