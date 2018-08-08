“ريال مدريد” يُنهي جولته الأمريكية بإنتصار على “روما”

انهى “ريال مدريد” جولته الأمريكية بفوز آخر على نادي “روما” بنتيجة هدفين لهدف واحد، وهو ثاني إنتصار له بعد الفوز المحقق ضد “جوفنتوس”.

وكان “ماركو اسينسيو” السباق لفتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 2 بعد تمريرة ساحرة من طرف الويلزي “غاريث بال”.

وتمكن “غاريث بال” من إضافة الهدف الثاني لفريقه بعد عمل فردي رائع ليؤكد أنه جاهز لقيادة خط هجوم “الملكي” خلفا لـ “كريستيانو رونالدو”.

وقلص “كيفن سترورتمان” النتيجة لنادي العاصمة الإيطالية قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

يذكر أن “الملكي” تنتظره مواجهة صعبة ضد “أتليتكو مدريد” الأسبوع المقبل في السوبر الأوروبي.