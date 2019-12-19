ريال مدريد يُهاجم “التحكيم” وتقنية الـ “VAR”

انتقد نادي “ريال مدريد” وبشدة الحكم “هيرنانديز” والمشرفين على تقنية الـ”VAR”، وذلك بعد عدم احتساب ركلتي “جزاء” في الكلاسيكو.

ونشر الفريق الملكي في بيان رسمي: “لا الحكم ولا الـ VAR شاهدا ركلتي جزاء على فاران”.

وجاء أيضا: “فاران كان محور لقطتين مثيرتين للجدل في الكلاسيكو بملعب كامب نو، الفرنسي كان يمكنه أن يحصل على ضربتي جزاء، لكن هيرنانديز لم يحتسب أيًا منهما”.

وجاء أيضا: ” في الدقيقة الـ 17، تقدّم المدريدي للعب الركنية قبل أن يدهس لانغلي عضلات فخذه داخل منطقة الجزاء”.

قبل أن يختتم البيان: “بعد ذلك بدقيقتين تعرض قلب الدفاع للجذب من القميص من قبل إيفان راكيتيتش تسبب في سقوطه داخل منطقة الجزاء لكن مرة أخرى، لم يُقرر الحكم أو الـ VAR احتساب ركلة جزاء”.