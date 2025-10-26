ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويعزّز صدارته للّيغا

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي احتضنها ملعب سانتياغو بيرنابيو مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف واحد لصالح ريال مدريد، من إمضاء بيلينغهام ومبابي لـ “الملكي”، وفرمين لوبيز من جانب برشلونة.

وكان اللقاء قويًا ومتكافئا في فتراته الأولى، إذ تبادل الفريقان السّيطرة وصنع الفرص. قبل أن ينجح ريال مدريد في فرضِ إيقاعه ويترجم تفوقه إلى هدفين.

بهذا الانتصار، يعزز “النادي الملكي” موقعه في صدارة الترتيب، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب. في حين يجد برشلونة نفسه مطالبا بتصحيح مساره واستعادة توازنه بعد هذه الخسارة.

الكلاسيكو كعادته لم يخيب الآمال، وشهد أداءً فنيا عاليا وروحا تنافسية كبيرة بين الفريقين. وسط حضور جماهيري غفير تابع إحدى أبرز مواجهات كرة القدم في العالم.