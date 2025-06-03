ريان آيت نوري على رادار غوارديولا

في تحرّك جديد يشعل سوق الانتقالات، كشف الصحفي البريطاني الموثوق، بين جاكوبس، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت خطواتها الجادة لضم الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري، نجم نادي وولفرهامبتون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب المصدر، فإن السيتي يعمل حاليًا على التوصل لاتفاق شخصي مع اللاعب. قبل تقديم عرض رسمي إلى ناديه. وحتى اللحظة، لم يقدّم النادي السماوي أيّ عرض، لكن المؤشرات تؤكد أن الأمر بات مسألة وقت فقط.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي وولفرهامبتون لا يمانع بيع لاعبه الجزائري. لكنه يقيّمه ما بين 40 و45 مليون جنيه إسترليني. وهو رقم في متناول أندية النخبة. خاصة مانشستر سيتي الذي يسعى لتعزيز خياراته الدفاعية تحسبًا للموسم الجديد.