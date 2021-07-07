ريان دهيليس: “شكرا لكل من دعمنا.. سنعود أقوى إن شاء الله”

شكر مدافع المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة “رايان دهيليس” الشعب الجزائري على وقفته معهم خلال بطولة كأس العرب للمنتخبات التي أقيمت بمصر والتي توج به المنتخب السعودي في نهائي مثير أمام الخضر.

ونشر لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجدتماعي تويتر بخصوص مشاركته في كأس العرب للمنتخبات قائلا:

“لم نكن نتوقع هذه النتائج لكننا فخورون بفريقنا الذي أظهر الشغف والإلتزام، ولكن في بعض الأحيان تكون كرة القدم قاسية، ستكون هذاه المشاركة بمثابة تجربة، وسنعود أقوى إن شاء الله، شكرا للشعب الجزائري على دعمه لنا”.