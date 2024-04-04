ريان شرقي :”أريد الذهاب إلى الجزائر لهذا السبب”

أبدى مهاجم ليون الفرنسي صاحب الأصول الجزائري ريان شرقي فخره الكبير بانتمائه إلى أصول أجداده الجزائر وبالضبط مدينة بسكرة.

وقال ريان شرقي في حواره لمجلة “so foot” الفرنسية “أفتخر بأني أصولي جزائري، تقريبا أغلب إخوتي ذهبوا من قبل إلى الجزائر، أود أن أذهب يوما ما أيضا لأرى كيف تبدو فيه مدينة بسكرة بوابة الصحراء”.

كما أضاف ريان شرقي المتألق في صفوف نادي ليون “نحن أقرب أكثر إلى عائلة والدتي عكس عائلة والدي،لهذا السبت جذورنا الجزائرية عميقة جدا”.

و كان شرقي قد صرح في أكثر من منافسة افتخاره بأصوله الجزائر، كما أنه يملك علاقات طيبة مع عدد من اللاعبين أبرزهم زميله في الفريق سعيد بن رحمة.