يوجد مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، ريان شرقي، ضمن قائمة منتخب فرنسا للآمال. خلال التربص الذي سينطلق شهر أكتوبر الحالي.

و من المنتظر أن يدخل ريان شرقي في تربص مع “الديكة” تحسبا للمواعيد القادمة. إلى جانب صاحب الأصول الجزائرية الآخر، مغناس أكليوش.

وكشفت تقارير إعلامية سابقة أن ريان شرقي قرر مبدئيا حمل قميص الخضر، في الاستحقاقات القادمة، إلا أن عودته إلى كتيبة آمال فرنسا مجددا قد تغلق أمامه أبواب محاربي الصحراء.

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