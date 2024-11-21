ريان شرقي على بعد خطوة من الانضمام إلى ليفربول

أفاد موقع “GFFN” في تقريره، اليوم الجمعة، عن اقتراب اللاعب ذو الأصول الجزائري ريان شرقي من الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أن نادي ليفربول، يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب ريان شرقي بالنظر إلى وضعيته الصعبة مع ناديه ليون الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة.

كما أكد أن نادي ليون استلم للأرض الواقع بتسريح لاعبه، و مهاجم المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة، الذي اشترط دفع مبلغ 30 مليون يورو.

ويبدو أن شرقي سيصبح رقما في عالم كرة القدم في حالة الانضمام إلى النادي الانجليزي، و هو الأمر الذي يجب أن تتفطن له الفاف، واستقدامه للمنتخب الوطني قبل التصعيد من الاتحادية الفرنسية في ربط اللاعب بشكل قانوني.