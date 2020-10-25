ريان شرقي :”فقير يُلهمني وأريد كتابة التاريخ مع فرنسا”

أعلن اللاعب الجزائري الأصل ريان شرقي، وبشكل صريح رغبته في تمثيل المنتخب الفرنسي في السنوات القادمة، من مشواره الإحترافي.

وصرّح قائلا لقناة “tf1″ :”لاعبان مثل كريم بن زيمة ونبيل فقير، أستلهم منهما الكثير، خاصة وأنهما خريجا مدرسة ليون مثلي”.

وواصل :”أنا أريد أن أكتب تاريخ كرة القدم الفرنسية، وأسعى للوصول لما لم يصل إليه أي لاعب قبلي”.

وتوضح تصريحات متوسط الميدان صاحب الـ17 عاما، بأنه حسم مصيره مُبكرا، وبأنه لا يضع الجزائر تماما في حساباته.