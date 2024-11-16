ريان شرقي يحسم موقفه من تمثيل الخضر

حسم اللاعب الفرانكو جزائري، ريان شرقي، موقفه من تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، بتصريح مثير، أمس الجمعة، عقب قيادته منتخب فرنسا الأولمبي، للعودة بتعادل من لقاءه الودي أمام نظيره الايطالي.

وخطف لاعب “لوال” الأنظار في اللقاء الذي جرى في الأراضي الايطالية. بتسجيله هدفا وصناعة آخر، ما جعل الصحافة الفرنسية، تستفسره حول ما إذا كان يستهدف حجز مكانة في مخططات مدرب المنتخب الأول ديدي ديشان.

ورد شرقي، الذي ارتبط اسمه بتدعيم “الخضر” في العديد من المناسبات: “إذا احتاجوا لي سواء في المنتخب الأول أو “ب” أو “سي” وحتى في أولمبيك ليون.. أنا آتي من أجل القيام بعملي والاستمتاع”.

وواصل شرفي في تصريحات نقلتها “أر أم سي” الفرنسية: “وخاصة امتاع الجمهور، حينما ترى ما يحدث حول العالم. وعندما تشاهد المباريات، هناك الكثير من المتعة عبر شاشة التلفزيون”.

وختم صاحب الـ 21 ربيعا: “بالنسبة لي هدفي هو امتاع الأشخاص الذين يأتون إلى الملعب. وأتمنى القيام بذلك طيلة مشواري الكروي”.

وجاءت تصريحات شرقي، بخصوص استعداده لتقديم كل ما لديه سواء مع المنتخب الأولمبي الفرنسي أو الأول، لتؤكد بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون. لا يفكر حاليا في تمثيل “الخضر”. وهدفه الرئيسي هو خطف ثقة مدرب الديوك. ديدي ديشان.