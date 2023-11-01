ريان شرقي يختار ضمن أفضل المراوغين في أوروبا

اختير اللاعب الفرانكو جزائري ريان شرقي ضمن قائمة أفضل 5 مراوغين في الدوريات الأوروبية لفئة أقل من 23 سنة. برفقة عدد من نجوم العالم القادمين في سماء المستديرة.

وقال موقع “فوت ميركاتو” في تقرير له، اليوم الأربعاء، نقلا عن مرصد CIES لكرة القدم بالشراكة مع wyscout المسؤول عن جميع البيانات للاعبين المراوغين، أن رياض شرقي اختير رفقة عدد من النجوم منهم لاعب برشلونة لمين يامال صاحب الأصول المغربية. إلى جانب غابرييل مارتينيلي و أنسي كيو إلى جانب دي بيرنلي ولوكا كوليوشو.

وفي هذا الصدد، عاد الحديث عن انتقال ريان شرقي إلى نادي تشيلي بقوة في الأونة الأخيرة. خاصة بعد إبعاده من قائمة ليون التي تنقلت إلى مارسيليا، بسبب الأزمة التي حدثت بينه و بين المدرب غروسو.

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